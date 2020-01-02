قتيلان وجرحى بانفجار في ريف الرقة الشمالي

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسقوط قتيلين اثنين وعدد من الجرحى في انفجار عنيف هز بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وقال المرصد، في بيان أمس، إن آلية مفخخة انفجرت في البلدة أمس، ما أدى لمقتل اثنين وسقوط جرحى، بالإضافة لأضرار مادية.

وأشار إلى أن 21 انفجاراً ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية - التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر الماضي، وحتى أواخر ديسمبر الماضي.

ولفت المرصد إلى أن التفجيرات انحسرت في مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقريتي عين عروس وحمام التركمان بريف الرقة الشمالي، ومدينة رأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية تل خنزير بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

كما ذكر المرصد إن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 8 مواطنين بينهم امرأتان و4 أطفال» مشيرا إلى أن جزءاً من المدرسة تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة. كما أسفر القصف عن إصابة 16 آخرين بعضهم جروحهم خطرة.