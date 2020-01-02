الجملي يعرض حكومة لا حزبية على الرئيس التونسي

المصدر: تونس - وكالات

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس الحبيب الجملي، عرض حكومته على رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وقدم الجملي إثر لقائه الرئيس قيس سعيد حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين، بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.

وذكر مكتب الرئاسة التونسية على «فيسبوك» أن رئيس الوزراء المكلف قدم مقترحه للحكومة الجديدة للرئيس قيس سعيد. ولم يورد المكتب مزيداً من التفاصيل.

وقال الجملي «عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالاتها على البرلمان قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة».

ولم يعلن رئيس الحكومة المكلف أسماء الوزراء وأرجأ تقديم القائمة الاسمية للصحافة إلى اليوم (الخميس)، لكنه أشار إلى وجود كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن.

وقال الجملي إنه اعتمد عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب، والقدرة على التسيير، في تحديده قائمة الوزراء.