خادم الحرمين يتسلم قلادة «أبي بكر الصديق» تقديراً لجهوده الإنسانية

المصدر: الرياض - وام

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، قلادة «أبي بكر الصديق رضي الله عنه» من الطبقة الأولى مقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفاناً بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تكريم خادم الحرمين الشريفين جاء لدى استقباله الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، يرافقه عدد من أعضاء المنظمة.

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن المملكة تعتلي قائمة الدول المانحة، وتخصص من دخلها الوطني النسبة الأعلى للمساعدات مقارنة ببقية الدولة المانحة.

ولفت إلى أن الدبلوماسية الإنسانية، ومنهج الحوار، والتسامح، ومواجهة التطرف والإرهاب، نهج اتخذته المملكة وبادرت بالدعوة إليه ودعمته مالياً وسياسياً.