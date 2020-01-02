مقتل 20 إرهابياً من «الشباب» خلال اشتباكات جنوب الصومال

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

قتلت القوات الخاصة الصومالية 20 مسلحاً من جماعة «الشباب» الإرهابية في منطقة «شبيلي السفلى» جنوب الصومال أول من أمس، في وقت أفادت أنباء عن قصف جوي على جوبا السفلى جنوب البلاد.

ونقلت إذاعة شبيلي الصومالية، أمس، عن إسماعيل عبدي مالك، قائد الوحدة السادسة عشرة للقوات الخاصة الصومالية قوله للصحفيين: إن «قواتنا سيطرت على الكثير من القرى خلال العملية، وقتلنا 20 من المسلحين خلال الهجوم».

وأضاف أن الجيش سيواصل العمليات حتى طرد المسلحين من المنطقة.

وقال سكان المنطقة، إنه كانت هناك مواجهة كثيفة بين الجيش الصومالي وعناصر جماعة الشباب.

وكانت جماعة الشباب قد أعلنت مسؤوليتها عن اعتداء وقع السبت الماضي في العاصمة مقديشو، وراح ضحيته 90 قتيلاً و130 جريحاً.

في الأثناء، نفذت طائرات حربية أجنبية غارة جوية بالقرب من قرية دهوبلي في منطقة جوبا السفلى جنوب الصومال الثلاثاء.

وقالت مصادر في المنطقة لإذاعة شبيلي، أمس، إنهم سمعوا دوي انفجارات شديدة نتيجة لإطلاق صواريخ من الطائرات.

ولم يتضح عدد القتلى أو المصابين في القصف الجوي وانقطعت خطوط الهاتف في المنطقة.