«الحرية والتغيير» لـ« البيان »: حزمة إصلاحات لتفكيك بنية الفساد

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن يد العدالة ستطال كل من أجرم وتورط في انتهاكات ضد الشعب السوداني.

وكشفت عن جملة من القوانين يجري العمل في إعدادها لإصلاح وبناء الأجهزة العدلية في البلاد وإزالة كل القوانين التي تكرس للظلم والفساد، والتي ظل النظام المخلوع يحتمي بها.

وأكد عضو اللجنة القانونية العليا لقوى الحرية والتغيير عبد المطلب الختيم في تصريح لـ«البيان» أن اللجنة تضطلع بدور مباشر في قضايا الانتهاكات والفساد بالمحاكم، وتسهم في عملية إصلاح القوانين الجارية الآن من خلال تقديم تشريعات متوائمة مع استحقاقات الثورة، وإزاحة كل القوانين المعوقة لعملية التغيير.

وقال الختيم إن اللجنة استطاعت تقديم قانون تفكيك «نظام التمكين» (الإخواني)، كما تعمل الآن على وضع قانون بناء الأجهزة العدلية، ولديها مقترح بقانون لمكافحة الفساد، بجانب مشروع قانون لتعديلات متنوعة، يهدف إلى إزاحة المواد والنصوص المتعارضة مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وأكد أن النظام المخلوع حمى نفسه طوال سنوات حكمه بالقوانين المستبدة، التي كرست للظلم والفساد، لافتاً إلى أن التحدي الذي يواجه اللجنة القانونية العليا في قوى الحرية والتغيير يتمثل في إزالة كل تلك القوانين.