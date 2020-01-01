قيادة «التحالف» تزور الخطوط الأمامية لجبهات الضالع

المصدر: عدن - البيان

زار وفد من قيادة التحالف العربي في عدن بقيادة ركن العمليات العقيد ركن حمد العيسى، الخطوط الأمامية لجبهات ومواقع القتال في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن وفد قيادة التحالف، التقى بقيادة القوات المشتركة في الضالع وأطلع على سير العمليات العسكرية، والوضع العام لمختلف جبهات المحور. كما زار الخطوط الأمامية لجبهات حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحساء وصبيرة الجب وجبهة الفاخر وجبهة مريس، والتقى خلالها بعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية.

ووفقاً لما قالته المصادر، فإن قيادة التحالف أمدت الجبهات بتعزيزات عسكرية من شأنها أن تعزز الانتصارات التي تحققت في هذه الجبهات، ومواصلة التقدم في عمق محافظة إب المجاورة.

كما زار وفد قيادة التحالف في عدن عدداً من المستشفيات الميدانية في حجر السفلى وسناح، لتفقد أوضاعها والإطلاع على ما تقدمه من خدمات صحية لجرحى الجبهات، وكذلك للمرضى اليمنيين. وقدم وفد التحالف بقيادة العقيد العيسى التعازي والمواساة لأسر الشهداء بصفة عامة وشهداء القصف الصاروخي الذي استهدف الضالع قبل أيام بصفة خاصة.

عملية نوعية

إلى ذلك، لقي 7 من مسلحي ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب 18 آخرون بعد عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات اللواء الثاني - مقاومة، واستهدفت تجمعاتهم في منطقة قهرة مريس بالضالع. وذكرت مصادر اللواء الثاني أن وحدة الدروع، نفذت عملية نوعية استباقية صوب تجمع مسلح لميليشيا الحوثي في منطقتي القهرة والمنقز بمريس تكللت بالنجاح.

حيث قتل 7 وأصيب 18 من مسلحي الحوثي ونقلوا إلى مستشفيات مدينة دمت التي تسيطر عليها الميليشيا. وتأتي هذه العملية النوعية بعد ساعات من تنفيذ قوات اللواء لعملية استباقية قتل وجرح إثرها العشرات من مسلحي جماعة الحوثي الإيرانية في منطقتي يعيس والزيلة ببلدة مريس شمالي الضالع.