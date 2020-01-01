تجار يمنيون يضربون عن العمل لمنع الحوثيين تداول العملة الجديدة

المصدر: صنعاء - وكالات

يبدأ التجار اليمنيون بالعاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، اليوم (الأربعاء)، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيا الحوثية بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة.

وطالبت نقابة «التجار اليمنيين»، في بيان أمس، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.

ودعت النقابة إلى وضع حلول إيجابية مثل قيام الميليشيا الحوثية بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص، مؤكدة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلاً. و

كانت الميليشيا الحوثية أصدرت في وقت سابق قراراً ضد المواطنين والتجار، يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني خلال 30 يوماً، إلا أن القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين وتسبب في معاناة الكثير منهم.