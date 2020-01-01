الأسد: معركة إدلب أولوية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين.

وشدد الأسد خلال استقباله أمس علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، على أن «عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر».

وفي أنقرة، أفادت مصادر أمنية تركية أمس، بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سوريا قبل يومين. وقالت المصادر إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثراً بجروحه.

وكانت قوات تركية مدعومة بمسلحين سوريين عملاء لها سيطرت على تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد عملية عدوانية أطلقتها في أكتوبر الماضي ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا. وتم لاحقاً تعليق العملية بعد تفاهمات توصلت إليها أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو.