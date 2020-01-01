عبد المهدي يكشف كواليس الضربة الأمريكية

المصدر: بغداد - البيان

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن وزير الدفاع الأمريكي أبلغه بالضربات الجوية في اتصال هاتفي قبلها بساعات.

وقال عبد المهدي إنه تم إبلاغه بتنفيذ الهجوم خلال ساعات، وأنه طلب إجراء مناقشات مباشرة، لكنه أُبلغ بأن القرار قد اتخذ، وفقاً لوكالة أنباء رويترز.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه حاول إبلاغ الفصيل العراقي بالضربة الجوية الوشيكة، كما قال إن الحكومة تتبع سياسة عدم التفاعل بين الفصائل والقوات الأمريكية.

كما أكد أن الطائرات الأمريكية التي نفذت الضربة لم تأت من داخل العراق، وإن الهجوم لا يستند إلى أدلة، بل هو نتيجة للتوتر المتصاعد بين إيران وأمريكا. وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقار لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق.