البارزاني: حذرنا مراراً من توجه العراق نحو الهاوية

المصدر: أربيل - وكالات

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، أن إقليم كردستان العراق حذر مراراً من توجه العراق نحو الهاوية بسبب عدم انتهاج الحكم الدستوري.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد: «مع مراعاة الأوضاع غير الطبيعية في العراق، تمنينا ونتمنى دوماً، حل المشكلات وتأمين الحياة الكريمة لعموم العراقيين. وخلال السنوات السابقة، حذرنا مراراً من توجه العراق نحو الهاوية، وأكدنا على أن عدم انتهاج مبادئ الحكم المدني، وعدم تنفيذ الدستور، سيؤديان إلى سحب العراق نحو المصير المجهول.

والآن نتابع، بقلق بالغ، الأحداث والمتغيرات الأخيرة في العراق، ونؤكد على ضرورة عدم سماح الأطراف العراقية بتحويل البلاد إلى ساحة لحسم صراعات ومشكلات ومصالح الآخرين».

وأردف: «كما إننا نؤيد بشكل مطلق جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وإعادة الاستقرار وتعديل مسار العملية السياسية في العراق، ونساند كل التغييرات، ونسهم بكل الطرق في معالجة المشكلات وتحقيق العدالة وتطلعات المواطنين».