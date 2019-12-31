ترامب: إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد

المصدر: رويترز

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الثلاثاء المسؤولية عن "تنسيق" هجوم على سفارة واشنطن في العراق.

وكتب ترامب على تويتر "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. نحمّلهم المسؤولية كاملة. وإضافة إلى ذلك نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة وأبلغناهم بذلك".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان قد جرى إجلاء السفير الأمريكي وغيره من موظفي السفارة من مجمعها الكائن في العاصمة بغداد.

وقال مسؤولون عراقيون إنه جرى إجلاء السفير الأمريكي وموظفين في السفارة في وقت سابق اليوم حفاظا على سلامتهم عندما تجمع آلاف المحتجين أمام المبنى للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها واشنطن في العراق يوم الأحد.