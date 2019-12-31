ديوان البلاط السلطاني: حالة السلطان قابوس بن سعيد مستقرة

أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا أكد فيه أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر .

وقال مركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن السلطان قابوس يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم،

سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بعث برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بمناسبة عيد استقـلال بلاده ، كما بعث برقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس مجلسي الدولة والوزراء بجمهورية#كوبا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.