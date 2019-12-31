بوتين يؤكد للأسد تنمية الصداقة بين البلدين

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد بالعام الجديد، أكد على موقفه من تنمية الصداقة والتعاون مع سوريا.

وقال البيان: «في رسالة التهنئة الموجهة إلى الرئيس السوري بشار الأسد أكد الزعيم الروسي مجدداً التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع سوريا، والدعم المستمر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد». وأعرب بوتين عن أمله في أنه من خلال الجهود المشتركة في العام المقبل، سيكون من الممكن إعادة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.

وفي العام الماضي أكد الرئيس الروسي، في برقية تهنئة بمناسبة رأس السنة للرئيس السوري، أن روسيا تعتزم مواصلة دعم سوريا في محاربة الإرهاب، وحماية وحدة أراضيها. كما قام بوتين في ديسمبر 2017 بزيارة مفاجئة إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا.