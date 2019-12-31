السجن لـ 15 أردنياً خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

المصدر: عمان- أ.ف.ب

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، على 15 أردنياً متهمين بالانتماء إلى خلية مؤيدة لتنظيم داعش بالسجن حتى 15 عاماً بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، بحسب تقارير من داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة على 14 متهما بـ «الأشغال المؤقتة 15 عاماً» فيما حكمت على متهم آخر بـ «الأشغال المؤقتة 10 أعوام».كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته، فيما برأت متهماً آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من أبريل من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهماً تهماً بينها «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية» و«حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية». وبحسب لائحة الإتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأمريكية وكنيسة.