روسيا ترفض فكرة «حظر جوي» على ليبيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن عدم ثقة بلاده بالتزام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاتفاقيات، إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا.

مشيراً إلى أن هذه «الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد (ليبيا)».

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو: «فيما يتعلق بفكرة إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشيء سيئ... لقد بدأ الناتو في قصف ليبيا بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، والصلاحية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمر الدول المعنية بتأمين منطقة حظر الطيران».

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله في المؤتمر الصحافي: «إن الزملاء من حلف الناتو فقدوا مصداقيتهم مرة أخرى كشركاء قادرين على التفاوض، واستفادوا من هذا القرار من أجل البدء في قصف الأراضي الليبية».

وأضاف: «لا نستطيع أن نثق مرة أخرى بالتزام الشركاء في الناتو باتفاق كهذا. لذلك، يبدو لي أن الأفضل التأكد من تأثير جميع اللاعبين الدوليين، دون استثناء، في الأطراف الليبية في اتجاه واحد، وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعلان وقف إطلاق النار والاتفاق فيما بينهم».