الحوثي يعيق تسليم مرتبات عشرات آلاف الموظفين

المصدر: عدن - وكالات

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها، أمس، إن إجراءات ميليشيا الحوثي، تعيق تسليم مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشفت وزارة المالية في بيان أنها «تلقت اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد في ذات المناطق».

وأضاف البيان أن هذه الرسائل تضمنت اعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات في تلك المناطق، بسبب الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.