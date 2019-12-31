تقرير حقوقي: آلاف الانتهاكات الحوثية في الضالع

المصدر: عدن- البيان

كشف تقرير حقوقي أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ارتكبت عشرة آلاف انتهاك في محافظة الضالع اليمنية، طوال سنوات الحرب وحتى الآن.

وجاء في تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها رصدت 453 حالة قتل طالت المدنيين، بينهم 17 طفلاً، في مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر التابعة لمديرية قعطبة.

كما وثقت 1624 حالة إصابة، بينهم 62 طفلاً، و1032 حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين، وتم الإفراج عن 788، فيما لا يزال 244 في سجون الميليشيا، وكشفت عن 25 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

تفجير منازل

ووفق ما أكده تقرير الشبكة، فقد تم رصد 2015 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، منها 27 حالة تفجير منازل، و312 حالة اقتحام وتفتيش، وحالتا حرق و202 حالة اقتحام ونهب، و178 حالة نهب واحتلال، و548 حالة تدمير جزئي، و12 واقعة قصف نتح عنه حريق.

تدمير جسور

التقرير ذكر أن 148 حالة قصف، نتج عنه تدمير كلي، و563 واقعة قصف ونهب واحتلال.

بالإضافة إلى تفجير ثلاثة جسور عامة، وإغلاق 20 مقراً لمنظمات وجمعيات خيرية، و363 حالة انتهاك ونهب، طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين، منها 216 حالة نهب أثاث المنازل، و7 حالات نهب سيارات، وحالتا نهب ومصادرة شاحنات، و6 حالات مصادرة دراجات نارية، و132 حالة نهب محلات تجارية.

تهجير السكّان

ووثق تقرير الشبكة تهجير 4800 أسرة، وإغلاق تسع مدارس وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين.

ولفتت الشبكة إلى أن الميليشيا الحوثية حولت مدرستين إلى ثكنات عسكرية، فضلاً عن إغلاق 4 مدارس أهلية. وسجل الفريق تجنيد الميليشيا الحوثية 200 طفل وزجهم في جبهات القتال.

وفي ما يخص انتهاكات حرية الفكر ودور العبادة، فقد وثق الفريق 13 حالة انتهاك، منها حالتا احتلال لدار القرآن والعلوم الشرعية بدمت، وتحويلها إلى سجن وثكنة عسكرية.

بالإضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات، فضلاً عن خمس حالات اعتقال خطباء، وست حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر ميليشيا الحوثي.

طرد مفخخ

أفادت مصادر حكومية يمنية أن القيادي الحوثي علي الشرفي، قتل داخل منزله بطرد مفخخ أرسل إليه هدية على أنه «القسم الجهادي» للميليشيا الحوثية.

وذكرت المصادر أن الطرد انفجر عند فتحه، ما أدى إلى مقتل الشرفي، وانفصال رأسه عن جسده. وأرجعت المصادر أسباب الحادثة إلى صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.