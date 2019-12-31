مسؤول يمني يتهم الأمم المتحدة بتوفير غطاء لجرائم الحوثي

المصدر: الحديدة - وكالات

اتهم وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، الأمم المتحدة بتوفير غطاء لميليشيا الحوثي بتدمير البنى التحتية والمصانع التي كانت تشغل أكثر من 40 ألف عامل.

وقال المسؤول اليمني، خلال زيارة تفقدية لمعسكر قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة غربي اليمن، أول من أمس، إن اتفاق ستوكهولم الذي انقضى عام على توقيعه وفَّر غطاء قانونياً كي ترتكب ميليشيا الحوثي جرائمها دون مساءلة.

وأضاف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التزما بضمان تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد والانسحاب من المدينة والموانئ، مشيراً إلى أن الاتفاق يقضي عامه الأول دون التزام ميليشيا الحوثي ببنوده.

وأكد القديمي أن اتفاق ستوكهولم ينصّ على وجود قوات أمن محلية لتأمين محافظة الحديدة، وأن القوات الأمنية جاهزة للقيام بذلك.