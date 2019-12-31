مصر.. تحذيرات من الطقس السيئ

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، إنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأشار إلى أن الانخفاض يأتي نتيجة التبريد الموجود في طبقات الجو العليا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح في مداخلة مع التليفزيون المصري، أمس الاثنين، أن نشاط الرياح يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، مشيرا إلى تأثر القاهرة والسواحل الشمالية بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تعمل على انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية المؤدية إلى المدن الجديدة.

وأضاف شاهين أن هناك اضطراب في حركة الملاحة خاصة على مسطح البحر المتوسط، متوقعا استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم التخفيف نهائيا بسبب البرودة وانخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الطبيعي، مطالبة السائقين بالقيادة بحذر على الطرق الصحراوية والقريبة من المناطق الزراعية.