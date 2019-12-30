هوك بعد غارات ضد «حزب الله»: على إيران أن تفهم الرسالة

المصدر: واشنطن، دبي - البيان

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، بريان هوك، إن ميليشيا «حزب الله» التابعة لـ«الحشد الشعبي» تصرفت بما ينافي مصلحة الشعب العراقي ونفذت أوامر إيران في تهديد القوات الأمريكية في العراق.

وأدلى هوك بتصريحات في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، مساء اليوم، وشاركت فيه «البيان»، للتعليق على الأحداث الأخيرة في المنطقة، وركز حديثه على الضربات الأمريكية ضد قواعد ميليشيا عراقية موالية لإيران.

وقال هوك إن القوات الأمريكية تعرضت لـ11 عملية عدوانية في العراق منذ أكتوبر الماضي، مؤكداً أن واشنطن لن تتسامح مطلقاً مع أي تهديد يطال أمن جنودها. وشدد على أن الولايات المتحدة كانت صبورة للغاية واتخذت إجراءات بما يتناسب وحجم التهديد وذلك بقصف مقرات ميليشيات موالية لإيران في سوريا والعراق أول أمس وذلك بعد مقتل أمريكي في قصف تعرضت له قاعدة أمريكية في العراق. وأوضح هوك: «كان ردنا ضرورياً لكي يفهم النظام الإيراني الرسالة».

وأكد الممثل الأمريكي الخاص بإيران أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد، لكن النظام الإيراني مستمر في سياساته بالتدخل في المنطقة وتهديد سيادة العراق واستهداف الجنود الأمريكيين عبر وكلائه. وأردف: «لذلك أرسلنا رسالة واضحة وفورية لهم»، في إشارة إلى قصف مقرات الفصيل العراقي.

وتطرق هوك إلى الحراك الشعبي في كل من إيران والعراق ولبنان، قائلاً إن أحداً لا يتظاهر ضد الولايات المتحدة، بل يريدون استعادة قرار بلادهم من النظام الإيراني الذي يواصل تقويض الأمن في المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية شنت سلسلة غارات الأحد على قواعد تابعة لفصيل عراقي موالٍ لإيران، ما أسفر عن مقتل 25 مقاتلاً على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أمريكي في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر لصحافيين بعد غارات شنتها مقاتلات اميركية من طراز اف 15 على خمسة اهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا ان «الضربات كانت ناجحة». واضاف: «سنتخذ مزيدا من الاجراءات اذا لزم الأمر من اجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او ايران» من ارتكاب اعمال معادية.