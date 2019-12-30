مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

المصدر: وام

يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا " الثلاثاء" دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرار ليبيا والمنطقة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة تلقت مذكرة من جمهورية مصر العربية تطلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وقد تم تعميمها على الدول الأعضاء وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة ومصر صاحبه الدعوة تقرر عقد الاجتماع غدا.

وأضاف زكي أن مصر طلبت في مذكرتها بحث الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل من جميع جوانبها بما يحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها.