البحرين تدين محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في الدمام

المصدر: وام

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة الوقوف في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين اليوم بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إحباط والتصدي لهذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإجراءات القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه ويموله.