ضربات أمريكية في العراق وسوريا تستهدف 5 مقرّات لـ«الحشد»

المصدر: واشنطن، بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، أن الجيش الأمريكي نفذ «ضربات دفاعية» في العراق وسوريا ضد ميليشيا حزب الله العراقي، المنضوية في ميليشيا الحشد الشعبي، وذلك بعد يومين من مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وقال (البنتاغون) في بيان، إنه استهدف ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا، مضيفاً أن المواقع ضمت منشآت تخزين أسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفذ هجمات على قوات التحالف.

واتهمت الولايات المتحدة الجماعة بالضلوع في الهجوم الذي نفذ بأكثر من 30 صاروخاً يوم الجمعة وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين وفردين من قوات الأمن العراقية قرب مدينة كركوك.

وقال جوناثان هوفمان الناطق باسم البنتاغون في بيان: «رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة... ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلاً».

وذكّر هوفمان بـ«الصلات الوثيقة» بين كتائب حزب الله وفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وحذّر في السياق إيران ووكلاءها من أن عليهم «وقف هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي واحترام سيادة العراق تجنبا لأي رد فعل دفاعي إضافي من قبل القوات الأمربكية».

وفي العراق، قالت مصادر عسكرية وقادة بالجماعة: إن عدداً من مقاتليها قتلوا في ضربة جوية على مقرها قرب منطقة القائم بغرب البلاد على الحدود مع سوريا. وأضافت المصادر أن الضربة نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة واستهدفت جماعة كتائب حزب الله. وهرعت سيارات إسعاف للمنطقة. وقال ضابط بالجيش العراقي: إن ثلاث جثث لمقاتلين من الجماعة منهم قائد محلي وصلت لمستشفى ميداني قرب القائم.

وأعلن الحشد الشعبي أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي في قضاء القائم.

وقال الحشد في بيان صحفي: إن «طائرات أمريكية مسيرة قصفت مساء اليوم مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار أقصى غربي العراق». وأفادت مصادر في الحشد بأن من بين القتلى الحاج علي، آمر فوج في قوات الحشد، مشيرة إلى أن القصف استهدف 5 مقرات لحزب الله العراقي.