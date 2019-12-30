الإمارات تدين محاولة إرهابيين تنفيذ هجوم في الدمام

المصدر: أبوظبي، الرياض - وكالات

دانت دولة الإمارات محاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية، مُجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، في وقت كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل قتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث في الدمام، مُشددة في الوقت نفسه على تعقّبها مستهدفي استقرار البلاد استجابة لإملاءات جهات خارجية عدوة.

وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها محاولة عناصر إرهابية تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديهم لهذه الأعمال الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

إلى ذلك، أصدر جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية، أمس، بياناً كشف فيه تفاصيل قتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث في الدمام شرقي المملكة قبل أيام.

وأكد جهاز رئاسة أمن الدولة أنه مستمر في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، الذين ما زالوا مستمرين في غيّهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز إنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

رصد

وأضاف الناطق أنه تم رصد مركبة من طراز «فورد» يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني.

ولفت إلى أن الأمر تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنياً أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر سعوديا الجنسية. كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، فضلاً عن ضبط مادة عجينية تزن خمسة كيلوغرامات داخل السيارة المعدة للعملية.

حكم إعدام

في الأثناء، أصدرت محكمة سعودية حكماً بالإعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثلين إسبان خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض الشهر الماضي. وذكرت قناة الإخبارية، أمس، أن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بالسجن 12 عاماً و6 أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات السعودية إن تنظيم القاعدة أمر به.

وجاءت الدعوى بارتكاب المتهم الأول عدة جرائم، منها: الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين على القيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات. كما أدين منفّذ الهجوم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في اليمن المصنف تنظيماً إرهابياً، واشتراكه معه في القتال المجرَّم والمعاقَب عليه.