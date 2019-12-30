ميليشيا الحوثي تستهدف عرضاً عسكرياً في الضالع

المصدر: عدن - البيان

ردّت ميليشيا الحوثي على هزائمها في جبهات الضالع، بإطلاق صاروخ باليستي على ملعب لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم أربعة أطفال وهي المرة الرابعة في عام 2019، التي تستهدف فيها الميليشيا بهجوم إرهابي حفل تخرج دفعات عسكرية للقوات الجنوبية في اليمن.

وقال ماجد الشعيبي رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع لـ«البيان»، إنّ صاروخاً حوثياً استهدف عرضاً عسكرياً في ميدان الصمود ما أدى لمقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال وعدد من الجرحى.

وأضاف: «الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، حيث وقع بعد ثوانٍ من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، سقط أربعة قتلى من الأطفال في الاستهداف الصاروخي الذي استهدف منصة ميدان الصمود».

من جهته قال الناطق الرسمي باسم القوَّات المُشتركة في محور الضالع، فؤاد قائد جباري، إنَّ استهداف ملعب الصمود كان ناتجاً عن صاروخ باليستي بعيد المدى أطلقته الميليشيا من جبل ظهر الحمار بالقرب من شعب الحمراء في بلدة العرفاف جنوب شرق دمت، ما تسبب بدمار في مقصورة الملعب وأدّى إلى وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين.

وأضاف أنّ الصاروخ أصاب المنصة بعد انتهاء العرض العسكري، وتجمع عدد من الشباب والأطفال المدنيين داخل الملعب بعد انتهاء العرض، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية المتطورة يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا.

وأعلنت مصادر أمنية، القبض على ثلاثة عناصر حوثية، كانت الميليشيا زرعتها داخل الملعب، من أجل تحديد إحداثيات الصاروخ على الأرجح.

إلى ذلك، أوضح قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثاني النقيب إبراهيم علي محسن، أنّ القوات المشتركة في جبهة مريس نفّذت عملية استباقية في عمق الميليشيا، مشيراً إلى أنّ قوات اللواء دمّرت سيارة عسكرية لميليشيا الحوثي في منطقة يعيس.

ولفت محسن، إلى أنّ العبوة الناسفة التي زرعت في عمق مناطق سيطرة العدو، دمرت السيارة وما عليها من أسلحة بشكل كامل، وأودت بحياة سبعة من عناصر الميليشيا. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات المشتركة بجبهات الضالع استكملت الاستعدادات العسكرية لتطهير المرتفعات الجبلية في منطقة العود ومديرية الحشا ونقل المعركة صوب محافظتي إب وتعز.

في الأثناء، سقط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح في معارك شهدتها الجبهة الغربية لتعز، فيما أعلن الجيش اليمني مقتل قياديين حوثيين في محافظة الضالع.