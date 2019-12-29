68 مختطفاً منذ انطلاق التظاهرات في أكتوبر

المصدر: بغداد - وكالات

كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أمس، عن اختطاف 68 متظاهراً منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي.

وقال أنس العزاوي عضو مجلس المفوضية، في تصريح صحفي، إن «إجمالي عدد حالات الاختطاف في العراق في صفوف الناشطين والمتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي، وحتى الآن بلغ 68 حالة اختطاف تم إطلاق سراح 12 منهم، فيما لا يزال مصير 56 مختطفاً مجهولاً وهي أرقام مثبتة لدى منظمة حقوق الإنسان العراقية».

وأوضح أن «حالات الاغتيال في صفوف الناشطين والمتظاهرين بلغت 33 حالة موزعة بواقع 15حالة قتل و13مصاباً وسبع حالات محاولات فاشلة». وأكد العزاوي أن حالات الاختطاف والاغتيال تتم خارج ساحات التظاهر.