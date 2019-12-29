الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

المصدر: أبوظبي، مقديشو - البيان، وكالات

أعربت دولة الإمارات عن بالغ استنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في الصومال وأسفر عن سقوط 90 قتيلاً وجرح العشرات، مشدّدةً على رفضها كل أشكال الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية مقديشو من خلال سيارة مفخخة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر انفجار سيارة مفخّخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو، أمس، عن سقوط 90 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، وفق ما أفاد مسؤول في خدمة الإسعاف.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحاماً مرورياً عادة من جراء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب. وقال مدير خدمة «آمن» للإسعاف، عبد القادر عبد الرحمن حجي، إنّ عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ نحو 90 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر.

تفجير مدمّر

بدوره، وصف الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، الانفجار بأنه كان مدمراً. وقال رئيس بلدية مقديشو، عمر محمود محمد، في مؤتمر صحافي، إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد، إلّا أنّ قرابة 90 شخصاً أصيبوا بجروح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد قوله: «سنؤكد العدد الدقيق للقتلى لاحقاً، لكنه لن يكون صغيراً، معظم القتلى هم طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من المدنيين». وأفاد شاهد عيان يدعى مهيب أحمد: «كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار».

وصرّح زكريا عبد القادر، الذي كان قرب المنطقة عند وقوع الانفجار: «تسبب الانفجار في تحطم عدة نوافذ في سيارتي، كل ما رأيته هو جثث متناثرة تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف إلى أصحابها». ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

تنديدات وتعازٍ

وأدانت المملكة العربية السعودية الاعتداء الإرهابي، وأعربت البحرين عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كما أدن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي التفجير الإرهابي.

كما أدانت مصر التفجير. وأصدرت الخارجية بياناً نقلت فيه تعازي مصر، لحكومة وشعب الصومال ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة الرفض التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الصومال للحفاظ على أمنها واستقرارها.