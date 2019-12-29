طائرات مجهولة تدمر سجن «المعصرة» في حلب

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات مجهولة استهدفت سجناً لفصيل عسكري موالٍ لتركيا شمال حلب. وأشار المرصد إلى أن أصوات انفجارات عنيفة دوت صباح أمس، في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، تبيّن أنها ناجمة عن استهداف أحد السجون التابعة لميليشيا تدعمها تركيا وتطلق على نفسها اسم «الجبهة الشامية»، والمعروف بـاسم سجن «المعصرة» من قبل طيران مجهول مُسير، يرجح أنه تابع لـ«التحالف الدولي» في بلدة «سجو» قرب مدينة إعزاز شمال شرقي حلب.

كما نوّهت المعلومات إلى أن القصف أدى لدمار كبير وانهيار البناء الذي يوجد ضمنه السجن بشكل كامل، وأخرجه عن الخدمة دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية بعد. يشار إلى أن «سجن المعصرة» يضم سجناء من تنظيم داعش ومدنيين، ويعتبر من أكثر السجون دموية، حيث يتم تعذيب المساجين داخله بوحشية. يقع السجن على الحدود التركية تماماً، في قرية سجو «السلامة» بالقرب من مدينة إعزاز شمال حلب، وتسيطر عليه مجموعات تابعة للجبهة الشامية.