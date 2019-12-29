الأمم المتحدة ترصد تمويلاً للتحقيق في جرائم سوريا

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن مصدر مسؤول في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الجمعية ميزانية تشغيلية بزيادة إضافية للعام 2020 لتبلغ 3.07 مليارات دولار، تتضمن للمرة الأولى ورغم معارضة روسيا تمويلا مشتركاً لآلية التحقيق بجرائم حرب في سوريا.

وتمثل هذه الميزانية التي أصبحت لعام واحد بعدما كانت سابقاً لعامين، زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2.9 مليار، وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين إلى المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة بالإضافة إلى التضخم وأسعار الصرف، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ويتعلق الأمر خصوصاً بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم إنشاؤها خلال الخريف في هاييتي، ويتعلق أيضاً بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011 .