اتفاق إطاري

المصدر: الخرطوم - البيان

وقّعت الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية، مسار دارفور في جوبا، أمس، على الاتفاق الإطاري الذي يحدد مبادئ وأجندة التفاوض. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة المفاوضات لحين التوصل لاتفاق سلام يخاطب جذور الأزمة وينهي الحرب.

وقال عضو مجلس السيادة الذي وقّع عن الحكومة السودانية، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن التوقيع يؤكد عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام كأولوية خلال المرحلة وتلبية لتطلعات الثورة، متوقّعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الوصول لاتفاق شامل في مسار دارفور وفي المسارات الأخرى. بدوره، أكد رئيس الوساطة مستشار حكومة جنوب السودان، توت قلواك، أن الاتفاق يشير إلى أنّ مفاوضات السلام تمضي في الطريق الصحيح.

وتحصلت «البيان» على أهم بنود الاتفاق الذي وقّعته الحكومة السودانية مع الجبهة الثورية فيما يتعلق بمسار دارفور، حيث تضمن الاتفاق قضايا وأجندة التفاوض القومية والخاصة بإقليم دارفور.