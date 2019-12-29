198 مختطفاً يمنياً يتعرضون للتعذيب في إب

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

أكدت منظمة حقوقية يمنية، أمس، أن هناك 198 مختطفاً يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي في سجون الميليشيا الحوثية بمحافظة إب وسط البلاد. وأوضحت «رابطة أمهات المختطفين» بمحافظة إب، في بيان صحافي أمس، أن ميليشيا الحوثي منعت الدواء عن المختطفين وتعمدت قتلهم بالموت البطيء.

وتابعت: «قُتل العشرات من المختطفين تحت التعذيب خلال الأعوام الخمسة الماضية». وأكدت أن خمسة مختطفين في محافظة إب معرّضون للخطر، لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.

وحمّلت الرابطة ميليشيا الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، مطالبةً بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان.