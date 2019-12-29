تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل في مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

لقي ستة أشخاص بينهم أجانب مصرعهم، أمس، إثر تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر، وفق مسؤول أمني ومصدر طبي. وقال المسؤول الأمني إن مدير أمن السويس قد تلقى إخطاراً من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم حافلتين صغيرتين وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير على طريق العين السخنة - الزعفرانة. وأدى الحادث إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 على الأقل، وفق ما قالت المصادر.

بدوره، أفاد مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام، الذي تم نقل القتلى إليه، بأن الضحايا سائحتان من ماليزيا وهندي وثلاثة مصريين. وأوضح المسؤول الطبي أن المصريين هم سائق إحدى الحافلات وعنصر أمن ومرشد سياحي.