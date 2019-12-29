مشهد سينمائي وترفيهي ثري

المشهد السينمائي والترفيهي الفني المحلي، بدا هو الآخر ثرياً بالفعاليات، ففي الوقت الذي شهدت فيه دبي، تنظيم النسخة الأولى من مهرجان ON.DXB، والذي دارت فعالياته في فلك صناعة المحتوى الإعلامي والترفيه، والسينما والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، حيث حل المخرج الأمريكي سبايك لي، ضيف شرف على المهرجان، شهدت دبي إقامة فعاليات الدورة السابعة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون 2019»، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من الشركات المتخصصة، كما استضافت دبي أيضاً النسخة الثانية من مهرجان السينما الصينية، الذي تنظمه مبادرة «هلا بالصين»، وعرضت فيها 10 أفلام صينية، في روكسي سينما سيتي ووك.

في المقابل، شهد العام الجاري، انطلاق أولى دورات مهرجان العين السينمائي، الذي أقيم في مدينة العين، وعرض 67 فيلماً من مختلف دول العالم العربي، لتتنافس في مسابقات المهرجان المختلفة، والتي توج فيها الفيلم الإماراتي «مسك» للمخرج حميد السويدي بالجائزة الكبرى، ضمن مسابقة «الصقر الإماراتي» للفيلم الطويل، بينما توج فيلم «رولم» للمخرج عبد الإله القرشي، بجائزة «الصقر الخليجي»، كما احتفلت الشارقة بعقد الدورة السابعة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي رفع هذا العام شعار «أفلام مستوحاة من كتب»، وعرض المهرجان 132 فيلماً من 39 دولة، منها 12 فيلماً عرضت للمرة الأولى عالمياً، و75 عرضت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و7 في الخليج.

ومع مطلع ديسمبر، وتزامناً مع احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ 48، شهد العالم انطلاق عروض السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات»، والتي تستعرض نحو 125 ألف عام من تاريخ الإمارات، بدءاً من العصر الحجري القديم، وصولاً إلى قيام الاتحاد في 1971، وتم خلالها تسليط الضوء على حقب تاريخية مختلفة، من خلال 5 حلقات تناولت مواضيع المجتمع، والابتكار، والتجارة، والإيمان، والوحدة.

السلسلة التي ترجمت إلى لغات عديدة، عرضت أيضاً على قناة ناشيونال جيوغرافيك، إلى جانب عدد من القنوات المحلية والإقليمية، وقد اعتمدت السلسلة على مجموعة من التقنيات العصرية مثل تقنية (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية التي لم تعرض من قبل.