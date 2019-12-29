13.5 مليوناً في «تحدي القراءة» الرابع

على صعيد الفعاليات الثقافية، شهدت الإمارات أحداثاً بارزة كثيرة، على رأسها تنظيم دورة جديدة من تحدي القراءة العربي، الذي شكل منذ انطلاقته، واحداً من أهم الفعاليات والبرامج المعرفية والثقافية العربية، حيث توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الطالبة هديل أنور من جمهورية السودان بطلةً لتحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، وذلك في حفل حاشد احتضنته في نوفمبر الماضي، أوبرا دبي، وحضره أكثر من 3 آلاف شخص.

كما توج سموه الطالب محمود بلال من السويد بطلاً للتحدي عن فئة طلاب الجاليات من العرب المقيمين خارج الوطن العربي، وكانت دورة التحدي الرابعة قد شهدت مشاركة أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة عربية وغير عربية.

من جهة ثانية، شهدت النسخة السادسة من قمة المعرفة 2019، التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في نوفمبر الماضي، الإعلان عن إطلاق مشروع جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة، الأولى من نوعها، وتم على هامش القمة استعراض مؤشر المعرفة العالمي 2019، الذي غطى في نسخة هذا العام نتائج 136 دولة حول العالم.

كما استقبلت دبي خلال مارس الماضي، طيفاً واسعاً من الأعمال الإبداعية والروايات العالمية، التي قدمها أكثر من 180 مؤلفاً من حول العالم، ضمن فعاليات الدورة الـ 11 لمهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي أطل في مارس الماضي، تحت شعار «الكلمة تجمعنا»، وشهدت فعاليات الدورة أيضاً مشاركة 35 كاتباً إماراتياً.

كما شهدت دبي أيضاً افتتاح مهرجان الإمارات الدولي الأول للملصق، الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم تزامناً مع عام التسامح وأسبوع التصميم في دبي، وضم 365 ملصقاً تتناول موضوع التسامح بكل أشكاله في إطار ابداعي من 74 دولة.

فيما نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، أيضاً فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، في القرية العالمية. وخلال 2019، بدت الدورة الخامسة من أسبوع دبي للتصميم، بمثابة النسخة الأكبر في مسيرة الحدث السنوي، وتزينت ببرنامج متنوع ضم أكثر من 200 فعالية و150 مؤسسة.