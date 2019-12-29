الدوري يبتسم للشارقة بعد غياب 23 عاماً

يعتبر الموسم الماضي استثنائياً لفريق الكرة في نادي الشارقة، والذي ابتسم له لقب الدوري المحلي بعد غياب دام 23 عاماً منذ آخر لقب أحرزه الفريق في موسم 1995-1996. وجاء تتويج الشارقة بطلاً لدوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في عهد الاحتراف والسادسة في تاريخه، وأنهى الشارقة البطولة متصدراً ترتيب فرق المسابقة برصيد 59 نقطة، إذ فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 وخسر في مباراة واحدة فقط أمام الوصل في الجولة 24. وحسم الشارقة بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3-2 في الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من البطولة بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري.

كأس السوبر

ونجح الشارقة في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة الأولى في عصر الاحتراف بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية وانتهت في وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. ونال الشارقة للمرة الأولى، كأس السوبر في عصر الاحتراف، فيما توقف رصيد شباب الأهلي من البطولة عند 4 ألقاب توج بها مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017.

كرة اليد

وعلى مستوى كرة اليد، نال نادي الشارقة الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال بنسختها الـ22، والتي أقيمت في مدينة سام شوك الكورية الجنوبية، وحصدت يد الشارقة إلى جانب المركز الثالث في «الآسيوية» 5 ألقاب أخرى، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأسا السوبر والإمارات، وبطولة الدوري إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني.

كأس الخليج

وكذلك توج فريق رجال كرة السلة أبطالاً لكأس الخليج للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى فريق رجال الكاراتيه والتايكواندو الذين ظفروا ببطولة الدوري العام.