أبوظبي.. وجهة رائدة للسياحة الرياضية

أضاف فوز العاصمة أبوظبي بجائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم، ضمن الحفل الختامي للنسخة السادسة والعشرين لجوائز السفر العالمية 2019، إنجازاً جديداً نال أصداء واسعة لما حققته أبوظبي، ومكسباً مهماً في مسيرتها التنموية تحت مظلة واهتمام القيادة الرشيدة.

جوائز عالمية

برهنت أبوظبي على مكانتها العالمية وقوتها التنافسية على حصاد الجوائز العالمية، بعد أن أحدثت نقلة نوعية في دعم الحركة الرياضية الدولية، واستضافتها مجموعة كبيرة من أهم الفعاليات الرياضية المتنوعة، المعتمدة في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، في ظل الرؤية التي اعتمدها مجلس أبوظبي الرياضي في عام 2015 الطامحة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للرياضة.

تفاعل عالمي

وحظيت العاصمة بتفاعل عالمي بحضور نخبة اللاعبين والفرق والمنتخبات وصناع القرار الرياضي الدولي خلال السنوات الخمس الأخيرة، في ظل استضافتها عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية العالمية، من بينها: كأس العالم للأندية 2017 و2018، كأس آسيا لكرة القدم 2019، الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأسبوع أبوظبي للتحدي يو إف سي 242، طواف الإمارات، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، قمة القيادات الرياضية العالمية، كأس العالم للسباحة، كأس العالم للغطس العالي، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ماراثون أدنوك أبوظبي، بطولة مبادلة العالمية للتنس، المباراة الدولية الودية بين البرازيل وكوريا الجنوبية.