محطات مهمة في الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

حقق القطاع الفضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019 العديد من الإنجازات والنجاحات التي شهد لها العالم من حيث فرادتها وتميزها، وفي مقدمتها انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية.

وفي يناير أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بدء انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «الحدث العلمي»، تحت شعار «تخيل.. اكتشف.. ابتكر»، والذي ضم الطلاب والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات والمختصين بعلوم الفضاء، بهدف نشر المعرفة، وتعزيز شغف الشباب بعلوم الفضاء واستكشافه.

واعتمد مجلس الوزراء في 11 مارس الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، التي تعد إحدى ركائز وممكنات الإطار التنظيمي الوطني لقطاع الفضاء في الدولة، والذي يتألف من عناصر تشمل: السياسة الوطنية للفضاء، وقانون تنظيم القطاع الفضائي، واللوائح التنظيمية، والاستراتيجية الوطنية للفضاء، فيما تعد الاستراتيجية مرجعاً وطنياً للمبادرات ذات الأولوية للجهات المعنية والمؤسسات العاملة بالقطاع الفضائي.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 19 مارس بتطوير أول قمر صناعي عربي مشترك بأيدي العلماء العرب يختص بأغراض مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية، حيث سيعمل على تصميم وتصنيعه عدد من المهندسين والشباب العرب.

وفي أبريل أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء مسابقة «العلوم في الفضاء»، والتي تندرج ضمن مبادرات برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، وتتيح الفرصة للمدارس بالتقدم لنيل فرصة مشاركة فريق المركز في إجراء 15 تجربة علمية لدراسة تأثير بيئة الجاذبية الصغرى، وقام رائد الفضاء هزاع المنصوري بإجرائها على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي يوليو أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، أن «مسبار الأمل»، لاستكشاف المريخ، سينطلق في منتصف يوليو 2020، ليصل إلى مدار الكوكب الأحمر خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك تزامناً مع عام اليوبيل الذهبي للدولة.

وبالعودة إلى الإنجاز التاريخي للدولة أجرى رائد الفضاء هزاع المنصوري في أغسطس الاختبار النهائي في مركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم في موسكو، وذلك قبيل انطلاق رحلته التاريخية لمحطة الفضاء الدولية، والتي سبقها اختبارات واستعدادات كثيرة.

وفي الـ 25 من سبتمبر انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح في أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، ليكون بذلك أول رائد فضاء إماراتي وعربي يزور محطة الفضاء الدولية منذ إنشائها في العام 1998. وعاد في 3 أكتوبر عقب مهمة علمية ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية، في لحظة تاريخية، بعد قضاء 8 أيام على متن المحطة، ومشاركته العديد من التجارب العلمية والتقاطه العديد من الصور الجوية ومقاطع الفيديو لكوكب الأرض.

وأطلق مركز محمد بن راشد للفضاء في نوفمبر فعاليات النسخة الرابعة من «مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019»، والذي استضافته الإمارات كأول دولة عربية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وفي ديسمبر تم فتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الدولة نحو الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته، واستكمالاً لمنظومة العمل الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.