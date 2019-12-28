بالفيديو.. 78 قتيلاً بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

المصدر: أ ف ب

قُتل 78 شخصًا على الأقل وجرح العديد بتفجير سيارة مفخخة اليوم السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، بحسب مسؤولين، في ما يعد الهجوم الأكثر دموية في الصومال منذ عامين.

وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر كانوا يستقلون حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة.

وتم نقل العديد الجرحى من الموقع، حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحّمة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وقال مدير خدمة "آمن" للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن حجي لوكالة فرانس برس إن "عدد ضحايا التفجير لا يزال يرتفع، هناك الآن 78 قتيلاً و125 جريحاً".

وروى طالب في جامعة بنادر لوكالة فرانس برس، طلب عدم ذكر اسمه، كيف هرع إلى المستشفى خوفاً من أن تكون شقيقته التي استقلت إحدى الحافلتين المتوجهتين إلى الجامعة من بين الضحايا، لكن حافلتها عبرت قبل التفجير.

وأكد الطالب لوكالة فرانس برس "ما حصل اليوم مريع. كنت من بين طلاب كثيرين هرعوا إلى المستشفى بعد تلقي الخبر. لقد أحصيت جثث 16 قتيلاً من طلاب وطالبات، بعضهم كانت أوصالهم مقطعة".

وأضاف "الحافلة كانت تقل 17 طالباً، ولم ينج إلا واحد منهم نزل منها للحصول على إيصال دخول من مركز جمع الضرائب".

"يوم أسود"

أعلنت جامعة بنادر أنها ستغلق أبوابها لخمسة أيام بعد الكارثة، ولم تذكر عدد الضحايا.

وقال رئيس الجامعة محمد محمود حسن في تسجيل صوتي صدر السبت "إنه يوم أسود، يوم أرسل فيه الأهل أولادهم للتعلم، وعادوا إليهم جثثاً".

ودان رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو الهجوم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية صونا.

وقال الرئيس إن "هذا العدو يعمل على تنفيذ الإرادة التدميرية للإرهاب الدولي، لم يقوموا أبداً بأي شيء إيجابي لأجل هذا البلد، لم يبنوا طريقاً، لم يبنوا مستشفيات أو مراكز تعليمية".

وأضاف "كل ما يفعلونه هو القتل والتدمير والرأي العام الصومالي يدرك ذلك جيداً".

ووصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد الانفجار بأنه كان "مدمّراً".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، وقال في بيان إن "منفذي هذا الهجوم الشنيع يجب أن يحاكموا".

"جثث متناثرة"

وقال زكريا عبد القادر الذي كان قرب المنطقة عند وقوع التفجير إنه تسبب "بتحطم عدة نوافذ في سيارتي". أضاف "كل ما رأيته هو جثث متناثرة (...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها".

وشكل رئيس الوزراء حسن علي خيري لجنة طوارئ لإغاثة الجرحى.

وقال رئيس الوزراء لإذاعة مقديشو "سنسعى إلى تأمين مساعدة طبية خارج البلاد لمن لا يمكن التعامل مع حالتهم الصحية فيها".

وأفاد شاهد آخر يدعى مهيب أحمد "كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صودف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار".

ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجومًا أسفرت عن مقتل 20 شخصًا أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس.

وتمّت جميعها باستخدام سيارات مفخخة.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد في أكتوبر 2017 في مقديشو، حيث قتل 512 شخصًا وأصيب نحو 295 بجروح.