اشتباكات دامية بين فصائل حوثية متناحرة

المصدر: عدن - وكالات

تصاعدت أعمال العنف والحرب البينية في مدينة دمت بالضالع، الجمعة، بين فصائل تابعة للميليشيا الحوثية، وخرج الاقتتال إلى الشوارع الرئيسية.

وتوسعت دائرة المواجهات بين أجنحة حوثية متناحرة في مدينة دمت، أمس، غداة سقوط قتلى، وشهدت شوارع المدينة حالة من الفوضى العارمة وإغلاق المحال التجارية.

وتطورت الخلافات والصراعات الثنائية بين قيادات حوثية إلى اقتتال دامٍ أودى بعدد من الأشخاص، قتلى وجرحى.

اتساع المواجهات

وأكدت مصادر محلية، مقتل: قحطان حميد الطارق، وعلي محمد العودي، وإصابة عدد آخر من عناصر المليشيا الحوثية، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوتراً، ورجحت اتساع المواجهات.

وتصاعدت الخلافات والصراعات الدامية في صفوف الميليشيا الحوثية المسيطرة على مدينة دمت، على خلفية تسابق وتنازع حول صلاحيات وامتيازات فرض الجبايات وتحصيل الأموال والسيطرة على أسواق وقضايا أخرى متعلقة بنهب الأراضي وغيرها من المصالح محل التنافس.

وعمت حالة من الفوضى في المدينة وخلت الشوارع ظهيرة الجمعة وأغلقت المحلات التجارية وفر الناس من الأسواق، جراء الاشتباكات. واحتدمت الصراعات الحوثية الحوثية منذ أسبوع، واستدعى الطرفان، مطلع الأسبوع، تعزيزات متبادلة من كل من يريم والرضمة بإب ومن رداع بالبيضاء.