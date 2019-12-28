حزب ألماني يسعى لإعادة مشروع القرار الأممي حول سوريا

المصدر: برلين - د.ب.أ

طالب حزب الخضر الألماني بإعادة طرح مشروع القرار الأممي بشأن تقديم مساعدات إنسانية لسوريا.

وقالت خبيرة شؤون الخارجية في الحزب، فرانتسيسكا برانتنر، إنه يتعين على الحكومة الألمانية المحاولة مجدداً لتمرير القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) قبيل عيد الميلاد ضد مشروع القرار الذي طرحته ألمانيا لمواصلة تقديم مساعدات إنسانية أممية إلى سوريا.

وقالت برانتنر: «يتعين على الحكومة الألمانية طرح مشروع القرار على نحو مُلح الآن مع شركاء آخرين في الجمعية العامة للتغلب من خلال الجمعية على العرقلة الروسية والصينية».

وانتقد برانتنر استمرار الخلاف في أوروبا حول توزيع اللاجئين وتجاهل أسباب اللجوء، مضيفة أن الوضع في شمال سوريا كارثي، وقالت: «يتعين على الحكومة الألمانية المطالبة بإنهاء القصف.. على الأقل يتعين إجراء إجلاء إنساني من إدلب لمعالجة الأفراد المصابين بإصابات بالغة».