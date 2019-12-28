تأمين العودة الطوعية لـ1131 لاجئاً سورياً من لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان أنها أمنت العودة الطوعية لـ1131 لاجئاً سورياً إلى بلادهم اعتباراً من أول أمس بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال البيان إن اللاجئين «حضروا إلى نقاط التجمع بالرغم من سوء الأحوال الجوية من مناطق مختلفة في لبنان وعبروا إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع (شرق لبنان) والعبودية الحدودية (شمال لبنان)».

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بلغ 392 ألف لاجئ، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حالياً حوالي مليون و500 ألف لاجئ.

ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.