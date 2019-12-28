38 جريحاً في قمع الاحتلال مسيرات العودة شرقي غزة

المصدر: غزّة - وكالات

أصيب 38 فلسطينياً بجروح، أمس، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ86 لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرقي قطاع غزة. وقال مصدر طبي إن 38 فلسطينياً بينهم أربعة أطفال أصيبوا بجروح في استهداف الاحتلال للمتظاهرين شرقي قطاع غزة.

وتوافد آلاف عصر الجمعة إلى مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم دماء الشهداء ترسم الطريق.

في ذكرى العدوان الإسرائيلي عام 2008 على قطاع غزة. واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الحارقة التي ردّت باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.