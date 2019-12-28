الرئاسة الفلسطينية: بوتين في بيت لحم أواخر يناير

المصدر: رام الله - وكالات

قال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور بيت لحم أواخر يناير المقبل.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: «وجه الرئيس محمود عباس دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيت لحم ورد الجانب الروسي بتأكيد الاستجابة لهذه الدعوة على أن تتم في الـ23 من الشهر المقبل».

ولفت إلى أن محادثات عباس وبوتين ستتناول تطورات عملية السلام والقرارات الأمريكية، وبينها إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها،.

وأيضاً اعتبار البيت الأبيض إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملاً لا يتعارض مع القانون الدولي.

وليس من الواضح إذا كان الرئيس الروسي سيدعو مجدداً لمؤتمر دولي للسلام أو عقد قمة ثلاثية في روسيا بمشاركة الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وسبق للرئيس الفلسطيني أن أعلن موافقته على دعوة القمة الثلاثية ولكن نتانياهو رفضها.

وكانت إسرائيل أعلنت أخيراً أن بوتين سيصل إلى القدس الغربية في 23 يناير. ولروسيا علاقات جيدة مع إسرائيل وفلسطين، ولكنها تختلف مع إسرائيل في معارضة الاستيطان.