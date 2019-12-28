تحذيرات فلسطينية من تفشّي الاستيطان

المصدر: رام الله - معا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّها تنظر بخطورة بالغة للتعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية التي أصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة «ج» في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية.

ودانت الوزارة في بيان تعليمات وأوامر الاحتلال التوسعية، محملة الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

وأضاف البيان، أنّ هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتاد الاحتلال تخصيص جزء من موازناته لدعم الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات وزارات ومؤسسات دولة الاحتلال.