محاولات إيرانية للسيطرة على المنطقة الخضراء

المصدر: بغداد - البيان

كشفت «ساحات التحرير»، عن ترويج معلومات بشأن تعيين الفريق الركن تحسين العبودي الملقب أبو منتظر الحسيني، مسؤولاً عن أمن المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأن هذا التعيين تم بأوامر مباشرة من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضمن مخطط يستهدف ترويع البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وأشار موقع ساحات التحرير إلى أنّ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كلف مستشاره العسكري لشؤون الحشد الشعبي أبو منتظر الحسيني، بقيادة الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء، خلفاً للفريق الركن عبد الكريم التميمي.

وأكد أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني طلب، عن طريق مساعده الحاج حامد، من عادل عبد المهدي، إصدار أمر ديواني يضمن تكليف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء.

وأضاف أن العبودي استلم مهامه قائداً للفرقة الخاصة فور دخول العراق في مرحلة الفراغ الدستوري الأحد الماضي، تأكيداً على اعتزام إيران إحكام السيطرة على المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب الرئاسات العراقية الثلاث ومباني السفارات الأمريكية والبريطانية والسعودية وباقي السفارات والبعثات الدبلوماسية.