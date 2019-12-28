الاتحاد الأوروبي: لا حل عسكرياً في ليبيا

المصدر: بروكسل - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك أطرافاً خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا، مشيرة إلى «العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح».

وأضافت في مقابلة مع صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، إنه «يتعين أن يكون واضحاً بأنه لا حل عسكرياً» للأزمة، مشيرة إلى أن «الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة...

من خلال اتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية». لافتة إلى أنه بالإمكان «تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضاً».