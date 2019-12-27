مقتل 6 أشخاص في "مجزرة مرورية" بالجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح في حادث مرور وقع أمس الجمعة بمدينة وادي سوف جنوب شرق الجزائر، وفقا لما أفادت به الحماية المدنية.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم (48 - أ) الرابط بين بلدتي الرقيبة وجامعة، إثر اصطدام عنيف بين سيارة وشاحنة من الوزن الخفيف، مخلفا مقتل 6 أشخاص على الفور وإصابة خمسة آخرين.

ونُقل الضحايا إلى قسم حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلاني بوادي سوف، فيما حول الجرحى إلى قسم الحالات المستعجلة بنفس المستشفى، وفق "روسيا اليوم".

من جهتها، فتحت القوات الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.