السيسي وبوتين يبحثان هاتفياً الأوضاع في ليبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي.

واتفق السيسي وبوتين على تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتأتي مباحثات السيسي وبوتين بعد 3 أيام من إجراء وزير الخارجية المصري سامح شكري، محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصال الهاتفي بين شكري ولافروف تضمن "التأكيد على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع".

واتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي على أن الأطراف الليبية أن تحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية.

ورفض ترامب والسيسي، خلال اتصال هاتفي، الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا، بحسب البيت الأبيض.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقيتين، إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات دولية واسعة، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.