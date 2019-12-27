نزوح 235 ألف شخص من شمال غرب سوريا

المصدر: (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا من شمال غرب سوريا خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشن الحكومة السورية وحليفتها الروسية منذ أشهر هجوما واسع النطاق ضد المعارضين في مدينة ادلب، مما أجبر الآلاف على الفرار.

وتستهدف غارات جوية هذا الشهر بلدات جنوبية.

وحدثت عمليات النزوح الأخيرة في الفترة من 12 و25 ديسمبر، حيث يغادر الكثيرون مدينة معرة النعمان جنوب ادلب وبلدات أخرى في المنطقة، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأضاف المكتب أنهم يتحركون في الغالب شمالا إلى المراكز الحضرية، مثل مدن أريحا وسراقب وإدلب بالإضافة إلى معسكرات النزوح في الأقاليم على طول الحدود التركية السورية.

وكان الآلاف قد فروا إلى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال البلاد وبلدات منطقة الباب، فيما فرت عشرات الأسر إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في حلب.