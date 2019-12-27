رئاسة البرلمان العراقي: إذا لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة

المصدر: وكالات

كشفت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم، أنه إذا لم يسحب رئيس الجمهورية برهم صالح رسالته فستعتبر استقالة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد إن رسالة رئيس الجمهورية ليست قرار استقالة بل استعداد للاستقالة.

وأوضح في تصريح لوسائل اعلام محلية أنه في حال لم يسحب صالح رسالته خلال أسبوع فستعتبر عندها استقالة.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح رفض تكليف ثلاث مرشحين لرئاسة الوزراء من تحالف البناء القريب من إيران بعد رفضهم من قبل المحتجين في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهم النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني .